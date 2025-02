Cervello, scoperte cellule che ordinano di smettere di mangiare

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Come scatta quel clic nelche fa dire: per questo pasto basta cibo? Gli scienziati della Columbia University potrebbero aver trovato la risposta a questa domanda: hanno scoperto neldei topi dei neuroni specializzati cheagli animali didi. Sebbene sia noto che molti circuiti legati alla nutrizione nelsvolgano un ruolo nel monitoraggio dell’assunzione di alimenti, non sono i neuroni di quei circuiti a prendere la decisione finale se interrompere o meno un pasto. I neuroni identificati dai ricercatori sono un nuovo elemento di questi circuiti, e si trovano nel tronco encefalico, la parte più antica deldei vertebrati. La loro scoperta potrebbe portare a nuovi trattamenti per l’obesità. “Questi neuroni sono diversi da qualsiasi altro coinvolto nella regolazione della sazietà”, illustra Alexander Nectow, medico-scienziato del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, che ha guidato la ricerca con Srikanta Chowdhury, ricercatore associato nel laboratorio di Nectow.