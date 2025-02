Ilrestodelcarlino.it - Cento espositori per i due weekend dei Santi

Oltre 100per il doppiodi fiere, Santa Apollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e San Valentino. La ’prima volta’ a firma della società Eventi l’Ac. Inaugurazione ufficiale sabato alle 10, quando apriranno tutti gli stand e le aree fieristiche che animeranno il centro, viale Paolo Guidi e le vie limitrofe. Tra le attrazioni, la tradizionale Osteria d’la Pulogna in piazza Don Minzoni, gestita dalle locali associazioni Banca del Tempo e Pro Loco con gli Scout: sotto un grande tendone, accoglierà i visitatori dalle 12 alle 21, sia sabato che domenica, con tipiche ricette del territorio. Non solo: area street food in piazza Matteotti, dove dalle 17 alle 22 di entrambe le giornate ‘Flottageddon per Sant’Apollonia’, con dj set, toro meccanico, giochi e "delizie per tutti i palati".