Censimento delle situazioni critiche per far fronte a tutte le emergenze

Il Comune di Fossombrone ha in corso in questi giorni unpersone non autosufficienti che risiedono nel suo territorio. L’obiettivo è permettere alla Protezione Civile di dare una risposta efficace e per quanto possibile rapida in caso di eventi come incendi o altre calamità più o meno naturali. L’aggiornamento degli elenchipersone con problemi fisici è una procedura complessa e delicata che ha bisogno anche della collaborazione dei cittadini direttamente interessati. I cittadini che hanno residenza o domicilio nel Comune di Fossombrone, in particolare: persone invalide con indennità di accompagnamento e/o disabili gravi riconosciuti in base alla legge 104, nonché le persone affette da patologie fortemente invalidanti attestate da documentazione sanitaria che abbiano in corso la domanda di invalidità, sono invitati a compilare la scheda "A" del modulo apposito che viene distribuito in questi giorni e che permette di dichiarare tutti i dati necessari riferiti alla propria condizione.