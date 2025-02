Thesocialpost.it - Ceglie Messapica, incidente in moto: muore il 20enne Antonio Farina

Un drammaticostradale è avvenuto questa sera, giovedì 6 febbraio, nel centro di, in via Galileo Galilei, lungo il rettilineo che porta verso il supermercato Dok, situato in via Emilio Notte., un ragazzo di 21 anni, ha perso la vita sul colpo mentre era a bordo della sua.Il giovane si è schiantato contro il tronco di una palma collocata in un’aiuola spartitraffico. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, pernon c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato ogni manovra per rianimarlo, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non è ancora chiaro se il giovane abbia perso il controllo del mezzo per un malore, un ostacolo imprevisto o un eccesso di velocità.