Ilrestodelcarlino.it - Cavazzona e Gaggio, scuola agevolata

Il Comune di Castelfranco Emilia ha messo in campo un’iniziativa volta a favorire le iscrizioni allaprimaria Don Bosco die allaprimaria Deledda di. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Per sostenere le famiglie, l’amministrazione ha deciso di offrire un contributo del 50% sui costi dei servizi scolastici comunali, specificamente pre-, post-e mensa; a, inoltre, il contributo si estende anche al trasporto scolastico. Questa misura permette alle famiglie di accedere a servizi educativi di alta qualità con un significativo risparmio, senza rinunciare a ciò che di meglio il territorio ha da offrire". "Crediamo fermamente nell’importanza di sostenere le scuole delle frazioni – commenta Alessandro Salvioli, vicesindaco con delega alla– perché rappresentano un presidio educativo e sociale fondamentale per tutto il territorio.