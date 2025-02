Cavalli | Bessent il pupillo di Soros che ora sussurra alla Casa Bianca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella gincana dei dazi americani, tra guerre commerciali messe in attesa e bombe disinnescate all'ultimo minuto, mercati che oscillano e malumori delle imprese, il ruolo di adulto nella stanza tocca a lui, Scott, il segretario del Tesoro. Il miliardario gestore di hedge fund, conosciuto a Wall Street come “il killer silenzioso” per la felina abilità con cui gestiva enormi operazioni di Borsa, dovrà tirare la volata a Trump nella corsanuova età dell'oro: dall'economia è scaturita la vittoria e dall'economia dipenderà il successo della presidenza. Già a vent'anni non gli faceva paura niente, nemmeno George, che ne fece il suoe lo mise a gestire l'ufficio europeo delFund Management con un portafoglio da 300 milioni di dollari (all'epoca un terzo degli asset del fondo principale).