Catturato pericoloso latitante, era fuggito in Albania per evitare il carcere

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 6 febbraio 2025 - Per sfuggire alaveva fatto perdere le sue tracce e si era rifugiato in, a Shijak, un paese vicino Durazzo. Grazie alla straordinaria collaborazione tra i carabinieri del comando provinciale di Fermo e le forze dell'ordine albanesi, è stato rintracciato e arrestato. In manette è finito un albanese di 49 anni, pluripregiudicato, domiciliato a Porto Sant'Elpidio. L’uomo, noto per avere diversi alias, era ricercato attivamente dal 2015 e risultava inserito anche nel database dell’Interpol con una "Red Notice". La Red Notice è un avviso diffuso dall’Interpol che su richiesta di una forza di polizia nazionale viene memorizzato nella banca dati internazionale e può essere visualizzato immediatamente dalle forze di polizia di tutto il mondo.