Castro rivela | Lautaro Martinez mi ha contattato Futuro? Non voglio distrazioni!

Santiagosi sta facendo sempre più spazio nel suo Bologna. L’Inter sembra aver messo gli occhi sul giovane argentino. Lui stessodi aver avuto dei contatti col connazionale.CONTATTI – Santiago, uno dei protagonisti del Bologna di Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista a Tyc Sport, nella quale hato un’interessante particolare legato in qualche modo all’Inter e: «Quando il mio trasferimento a Bologna è stato confermato, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento. È incredibile vederein campo».IL– Sulla possibilità futura di approdare in un grande club, come potrebbe essere l’Inter, Santiagodichiara: «Cerco di non guardare troppo o quello che viene detto.