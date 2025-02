Rompipallone.it - Castro Inter, le sue parole non lasciano dubbi: ecco cos’ha detto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 18:16 di redazioneObiettivo di mercato dell’in vista dell’estate, Santiagoesce allo scoperto: le suenon.In Serie A è nata una nuova stella, più precisamente a Bologna. Dopo aver fatto splendere calciatori del calibro di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, il club emiliano ha un nuovo gioiello esposto in vetrina: Santiago. L’attaccante argentino è uno dei protagonisti della squadra di Vincenzo Italiano, fresca semifinalista di Coppa Italia.I numeri del classe 2004 parlano chiaro: 8 gol e 7 assist alla sua prima stagione ad alti livelli. Numeri che evidenziano per l’ennesima volta le qualità di Giovanni Sartori, direttore sportivo rossoblù. L’attaccante arrivato lo scorso gennaio dal Velez ha parlato, in una recentevista, ha parlato del suo futuro, mandando anche un messaggio d’apprezzamento a Lautaro Martinez.