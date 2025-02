Game-experience.it - Castlevania, il nuovo capitolo verrà annunciato nel corso del 2025, per un insider

Dopo oltre un decennio dall’uscita di: Lords of Shadow 2 (2014), gli appassionati della celebre saga di Konami potrebbero finalmente vedere il ritorno della serie con unprincipale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Geekinout.pt, unvicino a Konami ha rivelato che ungioco AAA diè attualmente in sviluppo presso il publisher giapponese e saràufficialmente neldel.Ebbene sì, negli anni recentiè sopravvissuta principalmente grazie alle serie animate prodotte in collaborazione con Netflix, ma il franchise è rimasto praticamente totalmente assente dal panorama videoludico. Tuttavia, il rinnovato interesse di Konami verso le sue IP classiche, come dimostrato dal ritorno di Silent Hill e Metal Gear, suggerisce che il momento giusto per riportare alla ribalta il franchise con protagonisti i cacciatori di vampiri.