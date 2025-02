Laprimapagina.it - Castiglione: Il PD si candida a Rende per “estinguere” la città, tra ambizioni e autocritica

Il Partito Democratico (PD) ha annunciato le proprieture alle prossime amministrative dicon un progetto ambizioso che mira alla realizzazione della “grande Cosenza”. La proposta parte dalla federazione provinciale di Cosenza, ma non mancano le polemiche. “È infatti da oltre dieci anni che il PD non riesce a presentare una propria lista nel comune di, eppure oggi si permette di giudicare l’operato delle forze politiche locali” scrive in una nota Claudio.“Un segno disarebbe forse necessario, considerando che il PD provinciale ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere il referendum per la fusione delledi, Cosenza e Castrolibero, trasformando così l’idea di un’unica grande metropoli in un obiettivo politico concreto” aggiunge. “Con il progetto della fusione ancora presente nell’agenda politica, resta da vedere come ladirisponderà a questa nuova iniziativa e quali reazioni susciterà tra la popolazione e gli altri gruppi politici locali”.