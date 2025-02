Quifinanza.it - Castello delle Cerimonie aperto fino all’estate, La Sonrisa va avanti ma senza telecamere

Leggi su Quifinanza.it

Laguadagna un po’ di tempo, anche se la guerra di carte bollate va: l’hotel-ristorante, location della nota trasmissione Il, ha ricevuto una proroga e restaalmenoa giugno 2025.È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso della famiglia Polese, che aveva agito contro la decisione del Tar di rigettare il ricorso contro la revoca della licenza voluta dal Comune di Sant’Antonio Abate, alle porte di Napoli.Ipotesi confisca per ilIl Tar aveva concesso tempoal 13 febbraio ma il Consiglio di Stato ha rimandato tutto al 5 giugno, quando arriverà una nuova decisione, sempre del Tar, in merito al Pua (Piano urbanistico attuativo) presentato dalle società che gestiscono la. Il piano è già stato rigettato dal Comune.