Cassandra la recensione | casa dolce casa… o forse no?

La serie:, 2025. Creata da: Benjamin Gutsche. Cast: Mina Tander, Lavinia Wilson, Filip Schnack, Franz Hartwig, Joshua Kantara. Genere: Thriller, Sci-fi. Durata: 50 minuti circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix.Trama: Una famiglia si trasferisce in unaintelligente abbandonata da decenni e attiva involontariamente, un’IA domestica con un passato inquietante. Quella che sembrava un’assistente perfetta si trasforma così in una presenza minacciosa.A chi è consigliato? A chi ama i thriller psicologici con una forte componente horror e riflessioni sulle dinamiche familiari e sociali. Perfetta per chi ha apprezzato Dark e Black Mirror.Nel panorama sempre più affollato delle produzioni di genere,, la nuova miniserie tedesca targata Netflix, si distingue per la sua capacità di mescolare fantascienza, horror e dramma psicologico in un racconto avvincente e profondamente inquietante.