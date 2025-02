Napolipiu.com - CASO PARLATO – ODG e SUGC contro Criscitiello: “Fatto gravissimo”. Pronto l’esposto disciplinare

L'Ordine dei Giornalisti della Campania e il Sindacato Unitario annunciano azioni contro il direttore di Sportitalia dopo il licenziamento in diretta del giornalista di Canale 21. L'Ordine dei Giornalisti della Campania e il SUGC prendono posizione dopo il licenziamento in diretta TV di Manuel Parlato da parte di Michele Criscitiello. L'ODG Campania non usa mezzi termini nel condannare l'accaduto: "Una vicenda vergognosa, un fatto gravissimo di una gravità inaudita anche per l'atteggiamento denigratorio verso Canale 21". L'Ordine ha anche annunciato l'inoltro di un esposto disciplinare all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dove Criscitiello è iscritto. Dura anche la posizione del Sindacato Unitario dei Giornalisti Campani, che ha evidenziato "la violazione di una qualunque procedura sindacale che calpesta impunemente la deontologia professionale".