Juventusnews24.com - Caso Parlato Criscitiello: cosa successe quella volta con la Juventus prima del match col Napoli. Lo sfottò verso i bianconeri diventato virale sui social – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: eccoaccaddealla vigilia della sfida dellacontro il: ildiventòSta tenendo banco in questi giorni il, dopo il licenziamento da Sportitalia in diretta televisiva del giornalista e tifoso del. Non è lachefiniscesui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitaliaofficial)Alla vigilia della trasferta della Juve al Maradona, infatti, commentò così, in un confronto con Giovanni Albanese, la situazione dei: «Giovanni ma la bicicletta funziona? Pedala? All’andata si parlava della bicicletta, qua ci vuole lo scooter, 13 punti di distacco dal