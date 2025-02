Lapresse.it - Caso Moro, incontro fra la figlia Agnese e Adriana Faranda alla Camera

, non il primo nella loro vita, fradi Aldo, assassinato dalle Brigate rosse il 9 maggio 1878 dopo 55 giorni di prigionia, e l’ex Br. Il tema del faccia a faccia a Palazzo San Macuto è la giustizia riparativa. ‘Parole della giustizia’, è il titolo scelto per l’evento.siedono accanto e, a tratti, si stringono le mani con affetto.: “connon scontato, problema in comune”“Io ho avuto tanto dgiustizia penale, perché le persone responsabili sono state condannate a pene molto, molto severe. Loro hanno scontato tutta la loro pena e, quindi, dovrei sentirmi ripagata, di aver avuto giustizia. Ma non è così. Perché comunque che un altro soffra per tanti anni onestamente non mi restituisce niente, anzi mi crea un senso di disagio, mi avvilisce e tocca per nulla il problema dell’irreparabile.