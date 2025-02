Ilrestodelcarlino.it - Caso Ballarin, sabato 15 febbraio il Consiglio aperto

La decisione non è ancora stata ufficializzata, ma con tutta probabilità ilsulsi terrà nella mattinata di15. Ad esprimersi, in tal senso, sarà la capigruppo di questa mattina. La seduta era stata richiesta perché, a seguito dell’illustrazione delle modifiche al progetto, esposte dai tecnici di Viale De Gasperi in commissione, la minoranza non si era detta soddisfatta per quel che riguarda il contenuto e le modalità con cui verrebbero effettuati tali cambiamenti all’idea progettuale originaria. È per questo che l’intera compagine di opposizione, il 26 gennaio, ha richiesto una riunione in emiciclo interamente dedicata aled aperta alla partecipazione attiva della città. In realtà l’istanza chiede anche di trattare la questione della strada di congiunzione fra la Statale 16 e viale dello Sport, proprietà di Sideralba, nonché per anni utilizzata dagli studenti per recarsi all’istituto ‘Guastaferro’ e dai tifosi per andare allo stadio ‘Riviera’ nelle giornate casalinghe della Samb.