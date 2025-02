Quotidiano.net - Caso Almasri, Salvini: “Piantedosi e Nordio hanno tutelato l’Italia allontanando un personaggio pericoloso”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 febbraio 2025 - Matteoè intervenuto sula Rtl 102.5: "Non entro nel merito giuridico. Penso che i miei colleghi abbianol'interesse nazionale,un". Governo in carica 20 anni con questa opposizione Secondol'esecutivo durerà a lungo, grazie alle opposizioni: "Questa opposizione non fa bene all'Italia e permette al Governo di andare avanti 20 anni". E tornando sulla vicenda, ha aggiunto: "Se la dobbiamo buttare in rissa, se per i sabotaggi dei treni per una catena sulle linee è colpa del Governo, se piove è colpa del Governo, non penso che chi ascolta si appassiona a queste vicende. I miei colleghi (Matteoe Carlo, ndr)ritenuto che fosse legittimo fare quello chefatto etutta la mia fiducia".