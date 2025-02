Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Nordio indagato pure per omissione di atti d’ufficio. Non per peculato come Meloni, Piantedosi e Mantovano

Spunta un nuovo reato a carico del ministro della Giustizia Carlo. L’ex magistrato è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alper favoreggiamento,la premier Giorgia, il titolare dell’Interno Matteoe il sottosegretario a palazzo Chigi Alfredo, ma non per, la seconda ipotesi avanzata nei confronti degli altri esponenti di governo.Al guardasigilli, invece, è stata contestata l’di. A rivelarlo è stato lo stessodurante l’audizione parlamentare di mercoledì, che l’ha visto attaccare la Corte penale internazionale accusandola di aver emesso nei confronti del generale libico – poi riaccompagnato in patria su un volo di Stato – un mandato d’arresto contraddittorio e “radicalmente nullo”.