Caso Almasri | la Cpi nega indagini sull’operato dell’Italia

Leggi su Open.online

La Corte penale internazionale dell’Aja ha fatto sapere che al momento «non vi è aperto nessuncontro esponenti italiani» per «ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma» in relazione alla vicenda del generale. Anche fonti del governo Meloni, contattate da Ansa, confermano che «non esiste ad oggi nessun procedimento aperto». Stamattina, la versione online del quotidiano Avvenire aveva dato notizia di una denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale, e in cui sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, accusati di aver «abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali», si legge negli atti visionati anche da Open.