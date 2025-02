Lettera43.it - Caso Almasri, la Cpi apre un fascicolo sull’operato del governo italiano

La Corte Penale Internazionale dell’Aia ha aperto uncontro ilper presunto «ostacolo all’amministrazione della giustizia» ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma. Secondo quanto riportato da Avvenire, i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi figurano nell’atto trasmesso dal legale di un rifugiato sudanese. L’uomo aveva già denunciato nel 2019 le torture subite da lui e dalla moglie per mano del generale libico, durante la loro prigionia in Libia. Il rifugiato ha accusato i rappresentanti deldi non aver consegnatoalla giustizia internazionale, ma di averlo invece rimpatriato a Tripoli su un volo organizzato dai servizi segreti italiani.Il ministro della giustizia Nordio e, sullo sfondo, l’immagine di(Imagoeconomica).