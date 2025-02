Panorama.it - Caso Almasri, la Corte penale internazionale apre un fascicolo d'indagine sull'operato del governo italiano

La(CPI) ha annunciato oggi, giovedì 6 febbraio, l'apertura di un'sul comportamento delriguardo alla liberazione di Najeem Osama, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, ricercato per crimini di guerra e contro l'umanità.L'inchiesta è stata avviata per "ostacolo all'amministrazione della giustizia", in base all'articolo 70 dello Statuto di Roma. Questo articolo stabilisce le misure contro chi impedisce il regolare svolgimento della giustizia, come nelin cui vengano ostacolate la presenza o la testimonianza di un testimone.L'arriva dopo una denuncia presentata nel 2019 da un cittadino sudanese rifugiato in Francia, che aveva raccontato agli inquirenti le torture subite, insieme alla moglie, da parte dimentre erano detenuti nel carcere di Mitiga, in Libia.