Lapresse.it - Caso Almasri, fascicolo Corte penale internazionale su operato governo

Alla(Cpi) c’è unsull’delitaliano relativamente al. Lo riporta in esclusiva il giornale ‘Avvenire’ sul suo sito, in un articolo a firma di Nello Scavo. Avvenire scrive che tutto nasce dalla denuncia di una vittima e che l’accusa contro ilitaliano su cui è chiamata a valutare la Cpi è “ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma”. Nella denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale, sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, aggiunge il giornale, sottolineando che l’iscrizione a protocollo dell’istanza e l’invio agli uffici dellache hanno emesso il mandato di cattura per il generale, conferma l’esistenza delsu cui poi la procura deciderà in quale modo procedere.