Tpi.it - Caso Almasri: Cpi indaga sull’operato del Governo. Tajani: “Bisognerebbe indagare la Corte”. Nordio: “Fiducia nella giustizia umana”

Lapenale internazionale (Cpi) ha aperto un fascicolo di indaginedelitaliano per “ostacolo all’amministrazione dellaai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma” suldel generale libico Najeem OsamaHabish, arrestato il 19 gennaio a Torino su mandato del Tribunale dell’Aja, rilasciato due giorni dopo e rimandato in Libia addirittura con un volo di Stato, vicenda per cui la premier Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della, Carlo, e il sottosegretario con delega ai servizi, Alfredo Mantovano, risultanoti per favoreggiamento e omissione d’atti d’ufficio dalla Procura di Roma.La denuncia arrivata all’Aja, secondo l’indiscrezione pubblicata in esclusiva dall’edizione online del quotidiano Avvenire, è stata ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale.