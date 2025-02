Lapresse.it - Caso Almasri, Conte: “Governo risponda davanti alla Corte Penale Internazionale”

Non mi sorprende affatto che laabbia aperto un’indagine nei confronti delitaliano, perché ilitaliano si è reso responsabile di aver sottrattogiustiziaun criminale, un boia, stupratore di bambini sul quale pendeva un mandato di arresto. Il ministro Nordio e ilitaliano doveva dare solo seguito al mandato di arresto”. Così il leader del M5S Giuseppe, a margine dell’incontro con i lavoratori Dema in protestaal Mimit. “Tutte quelle cavolate che abbiamo sentito da Nordio non stanno né in cielo né in terra, giuridicamente. Non aspettava lui fare una valutazione nel merito, non spettava a lui fare il giudice assolutore di. Questoha avuto un comportamento vergognoso, adesso ne risponderà anche”.