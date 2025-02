Thesocialpost.it - Caserta, trovato il corpo carbonizzato di Ciro Canale: rubò piastrella nella Reggia di Caserta e cimeli all’estero

Ilparzialmente, rivicino a un’auto distrutta dalle fiamme, appartiene a, 43 anni, originario di Castel Volturno. La macabra scoperta è stata fatta nelle campagne di Vairano Patenora, in provincia di, da un poliziotto libero dal servizio, che in quel momento si trovava nel suo terreno. Dopo aver individuato il cadavere, l’uomo ha subito avvisato i carabinieri.era già noto alle cronache per un episodio avvenuto nel 2023, quandounadel pavimento di una sala ottocentesca delladi. A incastrarlo furono le immagini delle telecamere interne del palazzo: nei video si vedevaattraversare la porta d’ingresso della sala delle Battaglie, calpestare una mattostaccata dal pavimento, fermarsi, pensarci un attimo e poi tornare indietro per prenderla.