Lanazione.it - Cascina: intitolata una piazza al ciclista Alessio Galletti

(PI), 6 febbraio 2025 – Era il 15 giugno 2005 quando il grande cuore disi fermò per sempre a Oviedo, durante la gara ciclistica Subida al Naranco. E oggi, a quasi 20 anni da quel tragico evento,intitola alcascinese la piazzetta tra via Nazario Sauro e via Cesare Battisti. Dopo una buona carriera fra i dilettanti,passò fra i professionisti nel 1994 con la Lampre-Panaria, per poi vestire le maglie dell’Amore & Vita-Forzacore e della Saeco. Proprio con questi coloriè stato un elemento fondamentale nel treno di Mario Cipollini. “Ci sono stati tre elementi che ci hanno portato ad adottare questa scelta importante – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –: da un lato il valore professionale diche è stato undi rilievo nazionale e internazionale, militando in squadre ciclistiche di livello e con ruoli fondamentali soprattutto al fianco di Cipollini.