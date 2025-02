Ilrestodelcarlino.it - Casa Artusi: ’maiale al latte’ per il festival

arrostito al latte n.551 aromatizzato alla lavanda’ non è, evidentemente, il titolo di una delle canzoni in gara al prossimodi Sanremo, ma quello della ricetta proposta dallo chef Matteo Milandri, responsabile della scuola di cucina di, come ‘Piatto del’. L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e da Cna Imperia, intende creare un menù, firmato da rinomati chef, che possa esaltare i prodotti locali, in questo caso la lavanda, e che venga proposto nei ristoranti aderenti all’iniziativa della ‘Settimana enogastronomica del’ che ha visto la prima edizione lo scorso anno. Milandri sarà il prossimo fine settimana a Sanremo a proporre la ricetta, tratta dal manualeano e rivisitata con l’aggiunta della lavanda, ai colleghi titolari di ristoranti.