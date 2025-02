Perugiatoday.it - Cartella esattoriale per il bollo non pagato, ma non era mai arrivato l'avviso della Regione: sanzione annullata

Leggi su Perugiatoday.it

auto non, ma la richiesta di pagamento per sanare la posizione arriva in ritardo e non è mai stata notificata per tempo.Un cittadino si è visto recapitare unaper il mancato pagamento delauto per l’anno 2019, per un importo di 310,82 euro, contestando.