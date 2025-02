Sport.quotidiano.net - Carrarese Giacomo Manzari torna dopo 4 anni: "Darò il massimo per ritagliarmi dello spazio"

E’ arrivato ieri l’ultimo acquisto della sessione invernale dellaufficializzato giusto un’ora prima della chiusura del mercato.ria Carrara a distanza di 4. Proprio laera stata il suo trampolino di lancio con una stagione in Serie C, quella 2020-2021, che con 29 presenze e 3 reti gli aveva schiuso le porte della Serie B col Frosinone. L’attaccante barese classe 2000 ha rifatto un anno in Lega Pro molto positivo con il Monopoli, caratterizzato da 36 gettoni e 8 gol, prima di riaffacciarsi nella serie cadetta con Ascoli (dove ha segnato il suo unico gol in B) e Feralpisalò.ha iniziato questa stagione al Bari dov’è sceso in campo 11 volte e con lasi è accordato sino al 30 giugno 2025. "Sono felice di essereto a Carrara – sono state le prime parole di– una città in cui mi ero già trovato a mio agio qualche anno fa.