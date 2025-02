Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, Francesco Nuti star con il carro ‘Dammi un bacino’

Leggi su Lanazione.it

Prato, 6 febbraio 2025 – Non poteva che intitolarsi “Dammi un bacino” l’enormedeldidedicato a: ideato, pensato e realizzato dalla brava Priscilla Borri, che da venti anni si dedica con passione a questa attività. In passato Priscilla ha omaggiato grandi personalità della cultura, della politica e dello spettacolo come Alda Merini, Vasco Rossi, Rita Levi Montalcini, Emma Bonino (vincitore). E adesso tocca a Cecco da Narnali, con tutto il suo mondo, tutte le attrici che hanno animato i suoi film, i suoi amici di sempre e il suo immancabile biliardo. “Ho pensato di realizzare questofrequentando lo scorso mese di maggio tutte le serate della rassegna Buon compleannoal cinema Terminale”, ricorda con entusiasmo Priscilla Borri.