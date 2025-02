Lanazione.it - Carnevale di Foiano, si parte. Cantieri in fibrillazione: oggi l’estrazione dei carri

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Dasi inizia a fare sul serio. Entra nel vivo adella Chiana ilpiù antico d’Italia. E’ in programmaalle 18 in Piazza Matteotti,dell’ordine di uscita deiallegorici 2025. Durante l’evento, saranno svelati i dettagli del programma deldiche affonda le sue radici nel XVI secolo, è una delle manifestazionische più celebri d’Italia, grazie alla maestria e alla creatività dei quattro storici: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Ogni anno, questi gruppi di artisti e artigiani lavorano in segreto per costruire opere allegoriche spettacolari, che si sfideranno a colpi di satira, colore e ingegnosità nelle varie domeniche del. Alciperanno Jacopo Franci, Sindaco didella Chiana, Riccardo Reali, Assessore alla Cultura, Andrea Capannelli, Presidente dell’Associazione, ì presidenti dei quattro: Massimo Ciccarelli Azzurri, Francesco Capecci Bombolo, Paolo Vespi Nottambuli ,Iacopo Liberatori Rustici.