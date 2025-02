Bubinoblog - CARLO CONTI: GOSSIP E ASCOLTI DI SANREMO NON MI INTERESSANO, PENSO ALLE CANZONI

Il ritiro di Emis Killa, il triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro, e ancora Tony Effe?tira dritto e pensa solodel Festival di2025.In una lunga intervista concessa a Oggi, il conduttore e direttore artistico è assieme ad Alessia Marcuzzi che definisce “rapida, veloce, viaggia a braccio come me, non ha bisogno di copioni”.Con lui c’è anche Miriam Leone: “Una delle mie Miss, quando è stata eletta Miss Italia conducevo io. Faceva già radio e questo è un pregio grandissimo, aveva una marcia in più”, sottolinea.Passiamo aldi, mai così protagonista da anni. “Ilnon mi riguarda e non mi interessa. Non sono cose di mia competenza, io scelgo la parte artistica, il brano”.Niente ansia da: “Forse l’ho avuta giusto la prima sera del primo Festival, tutti aspettavano il mio risultato stile plotone di esecuzione”.