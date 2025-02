Universalmovies.it - Captain America: Brave New World | Le iniziative UCI Cinemas

Leggi su Universalmovies.it

Con l’uscita in sala diNewè tempo di dare uno sguardo alleUCIlegate al nuovo film Marvel.Acquistando un biglietto sul sito www.uci.it – o tramite l’App del Circuito – per assistere alle proiezioni in programma dal 12 al 16 febbraio, infatti, gli spettatori riceveranno in omaggio l’artwork del film. Inoltre, per i fan del Marvel Cinematic Universe che compreranno online il biglietto per le sale IMAX di UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Porta di Roma e UCI Verona, il Circuito ha pensato a un ulteriore regalo, ossia la bag tag da viaggio del film, la prima di una collezione esclusiva che proseguirà con l’arrivo in sala di Thunderbolts*.NewSpot IMAXNewNote di ProduzioneNewè interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar e Harrison Ford.