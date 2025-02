Game-experience.it - Captain America: Brave New World, arrivano i prodotti Funko dedicati al film

Leggi su Game-experience.it

Il 12 febbraio arriverà al cinemaNew, nuovodel Marvel Cinematic Universe con protagonista Sam Wilson, il nuovo Capitan. Ovviamente, senza troppe sorprese, sono disponibili tantiPop dedicato all’attesa pellicola cinematografica della Casa delle Idee.Quindi sì, per prepararsi al meglio sullo store ufficiale diEurope è arrivata la collezione di Pop! e Loungefly dedicata al! Partendo aa Capitana Thaddeus Ross, dal nuovo Falcon fino ad arrivare al misterioso The Leader, i Pop!Newrendono omaggio ai principali protagonisti della pellicola. Ah, attenzione a non fare arrabbiare il Pop! del Presidente Ross. potrebbe trasformarsi nel Super Size Pop! di Red Hulk!Inoltre come se non bastasse tutto ciò, per sentirsi al centro dell’azione, la linea di indossabili Loungefly dedicata alè un qualcosa che non potrà che far piacere ai fan diNew