Capitale italiana della cultura 2027 | quando verrà annunciata

Manca sempre meno all’annuncio. Entro il 28 marzo, il Mic divulgherà la vincitricenuova edizione tra le 10 finaliste selezionate già a inizio gennaio 2025. In lizza ci sono tre cittàPuglia, la regione più rappresentatalista con Brindisi, Alberobello e Gallipoli, e due rispettivamente da Liguria, La Spezia e Savona, e Campania, Sant’Andrea di Conza e Pompei. Una a testa infine per Calabria, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, che sperano nel trionfo grazie alla candidatura di Reggio Calabria, Aliano (in provincia di Matera) e Pordenone. Ciascuna finalista potrà presentare nel dettaglio il suo progetto in audizioni pubbliche fissate per il 25 e il 26 febbraio. In palio, oltre al titolo, anche un contributo da 1 milione di euro.: quali sono i progetti in finaleIl logo del Mic (dal profilo Facebook ufficiale).