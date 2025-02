Lettera43.it - Capitale italiana della cultura 2027: quali sono le città finaliste

Ufficiali le 10per la. Il Mic ha infatti reso note lo scorso 17 gennaio, tramite un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, leche concorreranno per il titolo fra le 17 candidature prevenute. La regione più rappresentata è la Puglia con Alberobello in provincia di Bari, Brindisi e Gallipoli, in provincia di Lecce. Due si trovano in Campania, Sant’Andrea di Conza (Avellino) e Pompei, e altrettante in Liguria, ossia Savona e La Spezia. Una a testa infine per Calabria, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con Reggio Calabria, Aliano (Matera) e Pordenone. Ciascuna finalista potrà presentare nel dettaglio il suo progetto in audizioni pubbliche fissate per il 25 e il 26 febbraio. La proclamazione ufficiale arriverà invece entro il 28 marzo 2025 e la vincitrice otterrà un contributo da 1 milione di euro.