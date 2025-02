Canto contro depressione post parto, al via fase 2 di 'Music and Motherhood'

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – È possibile sostenere il benessere emotivo delle neomamme, contrastando lapartum (Dpp), con ildi gruppo: lo ha dimostrato lo studio 'Music and Motherhood', promosso e coordinato dall’Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS Europa) e coordinato in Italia dall’Iss, di cui è appena partita la seconda edizione, .