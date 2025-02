Romatoday.it - Cantanti, ospiti e premiati speciali. Chi sono i romani a Sanremo 2025

Leggi su Romatoday.it

Trentain gara pronti a presentare i loro inediti, altrettanti che con loro duetteranno in una delle serate del Festival e poiche calcheranno il palco dell'Ariston, anche per ricevere premi. E' la formazione del 75esimo Festival di, condotto da Carlo Conti e in.