Liberoquotidiano.it - "Canta pure lei": Flavia Vento a La Volta Buona prende il microfono, disastro in diretta | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il claim dello spot di Sanremo 2025 è abbastanza evocativo: "Tutti, ma proprio tutti,no Sanremo". E così da qualche giorno sui canali Rai questa frase è diventata un vero e proprio tormentone. Un tormentone che è approdato anche a La, il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. E con l'avvicinarsi della prima serata del Festiva di martedì 11 febbraio, ecco che gli ospiti di Caterina Balivo si cimentano nelre. Una scelta che però può rivelarsi, in certi casi, come un boomerang. È il caso diche si avventura in una speciale esibizione in "Tropicana", brano celebre del "Gruppo italiano". Incitata dagli altri ospiti in studio e anche dal pubblico si avvicina al pianoforte colin mano e comincia are le prime parole del testo della canzone.