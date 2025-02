Liberoquotidiano.it - Canale 5, al via il nuovo reality The Couple con Ilary Blasi

Prossimamente al via su5 “The”, ungame. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da. Protagonisti di “The” saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l'intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di “The”.