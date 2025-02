Campo di Battaglia con Alessandro Borghi in tv su SKY e in streaming su NOW

Leggi su Cinefilos.it

diconin tv su SKY e insu NOWArriva in prima TV il film di Gianni Amelio condi(la nostra recensione), in onda venerdì 7 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, insu NOW e disponibile on demand.Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, la nuova pellicola di Gianni Amelio, ambientata durante la Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia e liberamente ispirata al romanzo storico “La sfida” di Carlo Patriarca, racconta la storia di tre amici ed ex compagni dell’università di medicina – Giulio, Stefano e Anna interpretati rispettivamente da, Gabriel Montesi e Federica Rosellini – con idee e possibilità differenti riguardo alla professione medica.La trama didiSul finire della Prima guerra mondiale.