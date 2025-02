Lanazione.it - Campi, arriva Beppe Severgnini col suo libro ‘Socrate, Agata e il futuro’

Bisenzio (Firenze), 6 febbraio 2025 - Sarà, insieme al D&B White Socks Quintet, il protagonista di “Cinque parole per addolcire il tempo”, un dialogo in musica che prende ispirazione dal suo ultimo“Socrate,e il futuro” (Rizzoli, 2025). L’appuntamento è inserito nella rassegna letteraria CaRa,Racconta e vuol essere un momento di condivisione e ringraziamento, insieme al Comune diBisenzio, nei confronti del Corriere della Sera, Corriere Fiorentino e TG La7 per la vicinanza e il grande supporto offerto durante l’alluvione. Venerdì 7 febbraio alle ore 21, sul palco del Teatrodante Carlo Monni, in un incontro che unisce riflessioni sulla contemporaneità, storie di vita e melodie indimenticabili. Il D&B White Socks Quintet, che accompagnerànella serata, è composto da Alessio Falcini (sax/clarinetto), Massimo Barsotti (pianoforte), Iacopo Gori (tuba), Claudio Poli (batteria) e Romina Barsotti (voce), per un ensemble capace di regalare al pubblico un’esperienza musicale emozionante e raffinata.