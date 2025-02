Quotidiano.net - Cambio in Gucci: via De Sarno. La sfilata Autunno-Inverno 2025 sarà presentata dall’ufficio creativo. Le ipotesi

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 6 febbraio- Un’altra “bomba” nel fashion internazionale. E grande fermento di addii, nomi, possibili candidati e cambi di rotta nei colossi del lusso. Con un comunicato di dieci righe il Gruppo Kering che fa capo a Francois Herni Pinault ha annunciato poco fa che(marchio che gli appartiene) mette termine della sua collaborazione con il DirettoreSabato De. Lache si terrà a Milano il prossimo 25 febbraiodella Maison. Una “bomba” perché a pochi giorni da un appuntamento importante e strategico come la settimana del pret-à-porter milanese per l’-2026, e poi a ridosso dell’annunciato defilè Cruise che finora Sabato Dedoveva preparare per il 15 maggio prossimo a Firenze. Insomma una tempesta, annunciata certamente per il mancato decollo nel business del brand, per i risultati economici diche hanno segnato il passo, come per altro per tutto il mondo del lusso, negli ultimi due anni.