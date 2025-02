Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, spunta l’offerta degli inglesi all’esterno! Cifre e durata: così puntano a convincere il giocatore a trasferirsi

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24del club inglese per l’esterno della Juventus: tutti i dettagli sulla propostaIlnon molla la presa per Andreache potrebbe essere in uscita dal calciomercato Juventus al termine di questa stagione. Dopo le dichiarazioni dell’agente è stato confermato l’interesse del club inglese, che avrebbe già avanzato una proposta di contratto.Nicolò Schira parla di un possibile accordo fino all’estate del 2030, con l’ingaggio del calciatore che toccherebbe quota 6 milioni l’anno. Una proposta che potrebbeil.Leggi su Juventusnews24.com