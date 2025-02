Lanazione.it - Cambiamenti climatici. Progetto ’Score’ entra nel vivo. Quattro anni di indagini raccontati dai protagonisti

Ultimi atti deleuropeo Score dedicato aie alle tecniche per contrastare i fenomeni collegati, come l’erosione costiera. Un’iniziativa che in questidi attività ha visto la città di Massa protagonista, unica in Italia, insieme ad altre 9 realtà europee, università e centri di ricerca di livello internazionale. Lo studio, letteralmente Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities, ha ottenuto il finanziamento della Commissione Europea e terminerà a luglio. L’amministrazione comunale ha dato il proprio sostegno a Score e fornito supporto allo staff italiano, mettendo a disposizione strutture e risorse. E ora gli eventi che questo mese chiuderanno i lavori. E’ prevista infatti la terza edizione della Score ‘Climate Adaptation Training School’, con tre appuntamenti pubblici di sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico che si svolgeranno in tutte le città europee coinvolte nelScore in contemporanea, coinvolgendo gli istituti scolastici e i portatori di interesse del territorio.