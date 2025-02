Internews24.com - Cambiaghi protagonista: presa una decisione per la calciatrice dell’Inter Women

di Redazioneè in copertina sull’album delle Calciatrici Panini: prima volta storica in Italiala Serie A Femminile avrà un album Panini cartaceo per la prima volta. Le ‘Calciatrici 2024-2025’, presentato quest’a mattina’oggi presso l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton di Roma, vedrà anche la presenta didell‘Intersulla copertina.Una platea d’eccezione per una giornata storica: dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, appena rieletto per il quadriennio 2025-28, alla presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e al direttore mercato Italia di Panini Alex Bertani – si legge nella nota della FIGC -. Presenti, tra gli altri, anche il commissario tecnico della Nazionale Femminile Andrea Soncin, il capodelegazione della Nazionale maschile Gianluigi Buffon, quella della Nazionale femminile (nonché responsabile del settore femminile per AIC) Chiara Marchitelli e Renzo Ulivieri, presidente AIAC, oltre alle calciatrici protagoniste del primo storico album, una per ogni squadra.