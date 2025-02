Lanazione.it - Camaiore, asinella investita da una 500

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 6 febbraio 2025 – Spavento per un automobilista 20enne e per un’asina a( Lucca) : il giovane, al volante di guidando una Fiat 500 ha investito un'in una strada verso il mare, in via Arginvecchio. Non ci sono state gravi conseguenze fisiche per nessuno, anche se per cautela l'è stata visitata da un veterinario per alcune contusioni riportare nell'impatto. Il quadrupede, nome Olimpia, aveva il recinto della sua stalla e si è portata dietro una capretta e due maialini vietnamiti. I quattro animali da cortile hanno vagato nella piana didirigendosi verso la strada che porta al mare dove c'è stato l'impatto con la vettura. La polizia municipale ha guidato tutte le operazioni per ricondurre gli animali nel loro recinto e ricostruire la vicenda.