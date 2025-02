Liberoquotidiano.it - Calderone: "In arrivo Decreto per riordino vigilanza su patronati, obiettivi trasparenza e legalità"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2025 "È in fase di definizione, per il successivo invio agli organi di controllo per i prescritti pareri, ildidel sistema disugli istituti di patronato che prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema informativo integrato che consenta l'interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di rendere automatici e tempestivi i controlli". Lo ha riferito il Ministro del Lavoro, Marina, rispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione di FdI sugli sviluppi dell'ispezione ministeriale condotta nel 2023 presso la sede del patronato Inca-Cgil di New York ad Astoria. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev