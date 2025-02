Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Serie A, quali sono stati gli acquisti più costosi della sessione invernale?

A livello numerico la nostraA è tornata ad essere il secondo campionato in cui si investe di più, in Italiaspesi quasi 230 milioni di euro in cartellini in questo(e incassati circa 185 milioni): un saldo quasi a zero. Questo vale solo per laA e per la Premier League, che rimane di gran lunga il campionato più ricco del mondo. Con oltre 500 milioni di euro di spesa (con il Manchester City nella parte del leone) e con oltre 330 milioni di disavanzo fra spese e incassi. Nelle prime tre posizioni per spesa ciInghilterra, Italia e Francia. Poi un po’ di sorprese: il campionato brasiliano, poi la Germania, e poi ancora la Saudi League, la MLS, il campionato argentino, la Championship, la Liga Messicana, poi quella portoghese. E così via. Pensate che la Liga spagnola è al 16esimo posto per spesa con appena 26 milioni di euro investiti nei cartellini.